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Самолет рейса MH17 был сбит с "Бука", завезенного из России – выводы международной следственной

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"Боинг-777" был сбит 17 июля 2014 / Getty images

Представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета МН17 обнародовали промежуточные результаты расследования катастрофы самолета "Боинг-777" в небе над Донбассом.

Эти результаты были обнародованы представителями объединенной следственной группы, которая проходит 24 мая в Гааге.

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Данные следователей подтверждают, что самолет рейса МН17 был сбит с установки "Бук", которая в июле 2014-го попала на неподконтрольную территорию Донбасса из России.

Наши исследования подтверждают тот факт, что самолет был сбит с "Бука", который попал из Российской Федерации на неподконтрольную территорию,
– отметил представитель полиции Нидерландов Вилберт Паулсен.

Он пояснил, что были проанализированы снимки, которые фиксировали передвижение этого "Бука".

"Мы проанализировали все доступные нам картинки и изображения, и нам удалось снять отпечатки пальцев со снарядов, из которых был сбит самолет. И мы понимаем, что эти снаряды совпадают с теми, которые принадлежат военным бригадам Российской Федерации", – отметил представитель следственной группы, добавив, что над расследованием обстоятельств катастрофы МН17 работает, по меньшей мере, несколько сотен человек.

Что такое катастрофа MH17?
17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию на Донбассе завезли из России.

Теги: Новости Украины Новости России Нидерланды Катастрофа Расследования Сбитый Boeing 777
Источник: 24 Канал
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