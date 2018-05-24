Самолет рейса MH17 был сбит с "Бука", завезенного из России – выводы международной следственной

Представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета МН17 обнародовали промежуточные результаты расследования катастрофы самолета "Боинг-777" в небе над Донбассом.

Эти результаты были обнародованы представителями объединенной следственной группы, которая проходит 24 мая в Гааге.

Читайте также: Родственники жертв MH17 обратились к россиянам: У нас возникает соблазн ответить ненавистью

Данные следователей подтверждают, что самолет рейса МН17 был сбит с установки "Бук", которая в июле 2014-го попала на неподконтрольную территорию Донбасса из России.

Наши исследования подтверждают тот факт, что самолет был сбит с "Бука", который попал из Российской Федерации на неподконтрольную территорию,

– отметил представитель полиции Нидерландов Вилберт Паулсен.

Он пояснил, что были проанализированы снимки, которые фиксировали передвижение этого "Бука".

"Мы проанализировали все доступные нам картинки и изображения, и нам удалось снять отпечатки пальцев со снарядов, из которых был сбит самолет. И мы понимаем, что эти снаряды совпадают с теми, которые принадлежат военным бригадам Российской Федерации", – отметил представитель следственной группы, добавив, что над расследованием обстоятельств катастрофы МН17 работает, по меньшей мере, несколько сотен человек.

Что такое катастрофа MH17?

17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию на Донбассе завезли из России.