Родичі жертв MH17 звернулися до росіян: У нас виникає спокуса відповісти ненавистю

Напередодні Чемпіонату світу з футболу-2018 родичі жертв катастрофи рейса MH17, яка сталася в небі над Донбасом в липні 2014 року, написали відкритого листа росіянам.

Звернення надіслав до редакції "Нової газети" батько загиблого 25-річного Джека О'Брайена Джон О'Брайен.

"Ми постаралися описати не ослаблий вплив тієї трагедії на наші будні і наше прагнення знайти правду. Написати листа нас підштовхнув той факт, що Чемпіонат світу з футболу пройде в Росії, а відкривати його будуть лідери, яких ми вважаємо відповідальними за загибель наших близьких", – пояснив О'Брайен.

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Він додав, що грав у футбол більшу частину свого життя і кинув через рік після загибелі свого сина в авіакатастрофі.

Він грав в футбол з 7 років. Гра ця була його найбільшою пристрастю. І тепер я спантеличений тим, що чемпіонат проходить тут, а Джека вже немає... Нехай ці ігри супроводжує добрий дух, але для мене цей Кубок стане болючим нагадуванням втрати, з якою неможливо змиритися,

– написав О'Брайен.

Повний текст листа:

"У червні світ зверне свої погляди в бік Росії на чемпіонат світу з футболу. Це буде довгоочікувана і радісна подія. Для більшості росіян це також буде привід для великої національної гордості.

Деякі з нас, авторів цього листа, теж є пристрасним шанувальникам футболу, хоча хтось і ні. Однак ніхто з нас не зможе стати частиною цього чемпіонату світу так, як це могло б бути раніше. У всіх нас, авторів листа, є щось спільне, що надає цьому чемпіонату і місцю, де він відбудеться, зовсім інший, похмурий сенс.

17 липня 2014 роки рейс MH17 Малазійських авіаліній був збитий над Україною. Загинули 298 осіб. Серед тіл, що лежали в уламках і полях соняшників, були наші діти, наші чоловіки і дружини, наші брати і сестри, наші батьки.

Загибла у катастрофі над Донбасом

Як це вплинуло на наше життя?

Минуло вже майже чотири роки з того моменту, як були зруйновані життя наших сімей, але ми все ще намагаємося усвідомити, що ж сталося. Наші улюблені були вбиті в війні, в якій вони навіть не брали участі, в війні, до якої вони не мали ніякого відношення. Ми знаємо, що вони не єдині жертви цього протистояння. Було вбито більше 10 тисяч людей, в більшості – мирні жителі. Їх сім'ї сумують так само, як і наші, не розуміючи, за що були відібрані життя їх близьких. Найтрагічніше – незворотність смерті. Навіть роками ми могли б жити в розлуці, якби знали, що їй прийде кінець.

Ми, сім'ї загиблих на борту MH17, все ще дихаємо, але в той день наші життя теж стали ближче до кінця. Ми стали іншими. Наш світ став похмурішим і тепер не вселяє надій. Щосили ми намагалися зберегти віру в людську доброту. Можливо, хтось із нас знову знайде щастя і мету в житті. Але ми назавжди будемо відзначені жорстокою і раптовою смертю тих, кого любимо.

Бездушний акт торкнувся людей, яких ми любимо. Ми більше не можемо співпереживати, ми можемо тільки пам'ятати. Наша пам'ять буде говорити про вбитих близьких, вона закликатиме до відповідальності винних. Адже люди, яких ми любимо, більше не можуть говорити за себе.

Ми знаємо, що взаємини Росії і України мають довгу історію, і є різні точки зору на те, що привело до конфлікту в 2014 році. Немає ідеальних держав, не бездоганні в тому числі і наші. Всі народи мають право на процвітання, якщо не порушують прав інших. І всі сторони повинні бути готові подивитися правді в обличчя про свою роль у війні.

Але незалежно від передісторії і обставин, ніщо не зможе виправдати атаку на пасажирський літак і вбивство людей на борту.

Як нам реагувати на це?

Як і у тих, хто пережив вбивство близьких, у нас виникає спокуса відповісти ненавистю. Але ми повинні відокремлювати простих росіян від відповідальних осіб – тієї системи управління, яка привела до атаки на MH17.

Більшість з нас не дуже добре знають росіян. Ненависть і недовіру частково є наслідком невігластва, але коли ми дізнаємося про людей більше, це здатне змінити і наш погляд. Вважаємо, що народ має право на процвітання, точно так само як і наші близькі. Думати про це нелегко. Буде потрібен час, щоб наше ставлення хоч якось змінилися.

Однак ми знаємо, що піддавшись гіркоті і ненависті, ми будемо поглинуті ними, і неконтрольована ворожнеча між народами знищить людське життя на цій планеті.

Стає легше, якщо пам'ятати, що всі ми люди і між нами є загальне. Ми бачили обличчя російських сімей після того, як в жовтні 2015 роки над Єгиптом був підірваний рейс 9268 авіакомпанії Metrojet і загинули всі 224 людини. Вони були вражені горем, намагаючись зрозуміти, що сталося. Ми розуміємо ці невіру і жах, коли жорстоко і без жодного попередження відбирають життя ваших близьких. Якби ми зустрілися з цими сім'ями, напевно, ми змогли б почати розмову, тому що ми б уже знали головну правду про життя один одного.

Загиблі в авіакатастрофі над Донбасом

Ні, ми не звинувачуємо російський народ в тому, що трапилося. Ми не проти вас. Ми вважаємо, що російська держава і її лідери несуть в кінцевому підсумку відповідальність за загибель членів наших сімей. На це вказують усі достовірні докази. Ми чекаємо вже довго, але коли-небудь в майбутньому Спільна слідча група нарешті представить свій фінальний звіт, і відповідальні будуть названі по іменах. Тоді справа буде за судом в Нідерландах, який ретельно зважить всі докази і вирішить, хто несе відповідальність.

Ми впевнені в ретельності і неупередженості роботи, що проводиться Спільною слідчою групою, що складається з представників Малазії, Австралії, Бельгії, України та Нідерландів.

Чого не можна сказати про повідомлення про розслідування MH17, які виходили від російських державних ЗМІ. У перші місяці наші сім'ї були спантеличені численними, часто суперечливими версіями, що виходять із Росії, про те, що ж сталося з літаком.

"MH17 був збитий українською штурмовиком". "Боїнг атакований ракетою, випущеною з літака президента РФ". "Літак вже був набитий мертвими тілами і був навмисне збитий". "Його збила ракета БУК, але не російського походження".

Ці шокуючі, тривожні і суперечливі відомості були потім тисячократно розтиражовані в постах в різних соціальних мережах. Всі ці матеріали викликали сильне занепокоєння. У деяких з нас виникали сумніви. Але тільки пізніше ми зрозуміли, що саме в цьому і була мета. Практика [інформаційних вкидів] є частиною скоординованої державної кампанії по дезінформації з метою відвернути і створити альтернативну реальність, в якій вся правда відносна, і ніякій інформації не можна довіряти.

Російські державні ЗМІ, а також приватні телеканали ЗМІ, які співпрацюють з владою, причетні до цієї брудної і брехливої ​​кампанії. Ми знаємо, що всі країни, в тому числі і наші, спотворюють правду і іноді брешуть. Але чи хочуть росіяни жити в такій країні, де для правди більше не залишилося місця? Можливо, хтось із вас думає, що не існує і нас, що вигадано і цей лист?

Ні, ми реалісти, і ми сподіваємося, що, в кінцевому рахунку, істина восторжествує.

Важливість істини

Ми знову закликаємо російський уряд повною мірою співпрацювати з міжнародним розслідуванням по MH17. Це не поверне наші сім'ї, але ж має значення правда, правда існує, і ми хочемо, щоб особи, відповідальні за загибель MH17, були встановлені і притягнуті до відповідальності. З юних років ми вчимо наших дітей визнавати свої помилки і брати відповідальність за свої дії. Ми хочемо, щоб наші уряди робили те ж саме. Ми просимо робити те ж саме і Росію.

В останні місяці зросла напруженість в світі. В атмосфері ворожості і недовіри нам потрібна міжнародна система відносин, заснована на верховенстві закону, де кожен впевнений в наявності правосуддя і справедливості. Що також необхідно – так це відновлення гуманізму і єдності людства. Зрештою, ми разом перебуваємо на одній маленькій блакитній планеті.

У 2014 році наші діти і сім'ї лежали мертві серед полів соняшнику. У 2015 році російські діти і сім'ї лежали мертві на каменях і піску в єгипетській пустелі. У смерті ми не такі різні. Мовні і культурні бар'єри, расові чи релігійні відмінності перестають мати значення. Залишаються лише почуття втрати і любов.

Ми думаємо про це зараз, напередодні чемпіонату світу в Росії. Футбол називають світової грою. У неї грає більше країн, ніж в будь-яку іншу. У своєму кращому прояві футбол відображає те чудове, що є в нас – наші різні стилі гри, нашу культуру, наше спів і вбрання, нашу пристрасть або сталеву дисципліну, наша майстерність, мужність і творчість, щиру радість гри, бажання боротися і випробувати себе до межі, і повагу, яке ми проявляємо до тих, з ким ми змагаємося.

У своєму гіршому прояві футбол відображає неподобство, на яке ми також здатні. Він може опуститися до консервативного та агресивного націоналізму, посилюючи розбіжності і забобони, розкриваючи старі рани і завдаючи нові.

Чемпіонат світу з футболу може бути святом нашої спільної гуманності. Він може бути прикладом, хоча і скороминущим, нашої здатності жити один з одним в світі. Якщо це так, тоді ми могли б дивитися в майбутнє з якоїсь надією.

Нехай цей чемпіонат світу пройде в дусі добра. Ми сподіваємося, що він обернеться успіхом, від якого прості росіяни зможуть отримати задоволення і гордість. Але ми не можемо заперечувати, що з нашої точки зору, над цією подією залишається тінь.

Нам боляче усвідомлювати похмуру іронію в тому, що російські лідери, які будуть вітати світ з відкритими обіймами, – це ті, хто головним чином винен у руйнуванні нашого світу. Що це ті ж самі лідери, які наполегливо прагнули приховати правду, які ухилялися від відповідальності з того самого жахливого дня в липні 2014 року".