Родственники жертв MH17 обратились к россиянам: У нас возникает соблазн ответить ненавистью

В преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 родственники жертв катастрофы рейса MH17, которая произошла в небе над Донбассом в июле 2014 года, написали открытое письмо россиянам.

Обращение прислал в редакцию "Новой газеты" отец погибшего 25-летнего Джека О'Брайена Джон О'Брайен.

"Мы постарались описать не ослабевающее влияние той трагедии на наши будни и наше стремление найти правду. Написать письмо нас подтолкнул тот факт, что Чемпионат мира по футболу пройдет в России, а открывать его будут лидеры, которых мы считаем ответственными за гибель наших близких", – пояснил О'Брайен.

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Он добавил, что играл в футбол большую часть своей жизни и бросил через год после гибели своего сына в авиакатастрофе.

Он играл в футбол с 7 лет. Игра эта была его самой большой страстью. И теперь я озадачен тем, что чемпионат проходит здесь, а Джека уже нет... Пусть эти игры сопровождает добрый дух, но для меня этот Кубок станет болезненным напоминанием потери, с которой невозможно смириться,

– написал О'Брайен.

Полный текст письма:

"В июне мир обратит свои взгляды в сторону России на чемпионат мира по футболу. Это будет долгожданное и радостное событие. Для большинства россиян это также будет повод для большой национальной гордости.

Некоторые из нас, авторов этого письма, тоже являются страстным поклонникам футбола, хотя кто-то и нет. Однако никто из нас не сможет стать частью этого чемпионата мира так, как это могло бы быть прежде. У всех нас, авторов письма, есть нечто общее, что придает этому Чемпионату и месту, где он состоится, совсем другой, мрачный смысл.

17 июля 2014 года рейс MH17 Малазийских авиалиний был сбит над Украиной. Погибли 298 человек. Среди тел, лежавших в обломках и полях подсолнухов, были наши дети, наши мужья и жены, наши братья и сестры, наши родители.

Как это повлияло на нашу жизнь

Прошло уже почти четыре года с того момента, как были разрушены жизни наших семей, но мы все еще пытаемся осознать, что же произошло. Наши любимые были убиты в войне, в которой они даже не принимали участия, в войне, к которой они не имели никакого отношения. Мы знаем, что они не единственные жертвы этого противостояния. Были убиты более 10 000 человек, в большинстве — мирные жители. Их семьи скорбят так же, как и наши, не понимая, за что были отобраны жизни их близких. Самое трагичное — необратимость смерти. Даже годами мы могли бы жить в разлуке, если бы знали, что ей придет конец.

Мы, семьи погибших на борту MH17, все еще дышим, но в тот день наши жизни тоже стали ближе к концу. Мы стали другими. Наш мир стал мрачнее и теперь не вселяет надежд. Изо всех сил мы пытались сохранить веру в человеческую доброту. Возможно, кто-то из нас снова обретет счастье и цель в жизни. Но мы навсегда будем отмечены жестокой и внезапной смертью тех, кого любим.

Бездушный акт коснулся людей, которых мы любим. Мы больше не можем сопереживать, мы можем только помнить. Наша память будет говорить об убитых близких, она будет призывать к ответственности виновных. Ведь люди, которых мы любим, больше не могут говорить за себя.

Мы знаем, что взаимоотношения России и Украины имеют долгую историю, и есть разные точки зрения на то, что привело к конфликту в 2014 году. Нет безупречных государств, не безупречны в том числе и наши. Все народы имеют право на процветание, если не нарушают прав других. И все стороны должны быть готовы посмотреть правде в лицо о своей роли в войне.

Но независимо от предыстории и обстоятельств, ничто не сможет оправдать атаку на пассажирский самолет и убийство людей на борту.

Как нам реагировать на это?

Как и у тех, кто пережил убийство близких, у нас возникает соблазн ответить ненавистью. Но мы должны отделять простых россиян от ответственных лиц — той системы управления, которая привела к атаке на MH17. Большинство из нас не очень хорошо знают россиян. Ненависть и недоверие отчасти проистекают из невежества, но когда мы узнаем о людях больше, это способно изменить и наш взгляд. Считаем, что народ России имеет право на процветание, точно так же как и наши близкие. Думать об этом нелегко. Потребуется время, чтобы наше отношение хоть как-то изменились. Однако мы знаем, что поддавшись горечи и ненависти, мы будем поглощены ими, и неконтролируемая вражда между народами уничтожит человеческую жизнь на этой планете.

Становится легче, если помнить, что все мы люди и между нами есть общее. Мы видели лица российских семей после того, как в октябре 2015 года над Египтом был взорван рейс 9268 авиакомпании Metrojet и погибли все 224 человека. Они были потрясены горем, пытаясь понять, что произошло. Мы понимаем эти неверие и ужас, когда жестоко и безо всякого предупреждения отбирают жизни ваших близких. Если бы мы встретились с этими семьями, наверное, мы смогли бы начать разговор, потому что мы бы уже знали главную правду о жизни друг друга.

Погибшие в авиакатастрофе над Донбассом

Нет, мы не обвиняем российский народ в случившемся. Мы не против вас. Мы считаем, что российское государство и его лидеры несут в конечном итоге ответственность за гибель членов наших семей. На это указывают все достоверные доказательства. Мы ждем уже долго, но когда-нибудь в будущем Совместная следственная группа наконец представит свой финальный отчет, и ответственные будут названы по именам. Тогда дело будет за судом в Нидерландах, который тщательно взвесит все доказательства и решит, кто несет ответственность.

Важность истины

Мы уверены в тщательности и беспристрастности работы, проводимой Совместной следственной группой, состоящей из представителей Малазии, Австралии, Бельгии, Украины и Нидерландов.

Чего нельзя сказать про сообщения о расследовании MH17, которые исходили от российских государственных СМИ. В первые месяцы наши семьи были озадачены многочисленными, часто противоречивыми версиями, исходящими из России, о том, что же произошло с самолетом.

"MH17 был сбит украинским штурмовиком". "Боинг атакован ракетой, выпущенной по самолету президента РФ". "Самолет уже был набит мертвыми телами и был умышленно сбит". "Его сбила ракета БУК, но не российского происхождения".

Эти шокирующие, тревожные и противоречивые сведения были затем тысячекратно растиражированы в постах в разных социальных сетях. Все эти материалы вызывали сильное беспокойство. У некоторых из нас возникали сомнения. Но только позже мы поняли, что именно в этом и была цель. Данная практика [информационных вбросов] является частью скоординированной государственной кампании по дезинформации с целью отвлечь и запутать, создать альтернативную реальность, в которой вся правда относительна, и никакой информации нельзя доверять.

Российские государственные СМИ, а также частные телеканалы СМИ, сотрудничающие с властью, причастны к этой гнусной и лживой кампании. Мы знаем, что все страны, в том числе и наши, искажают правду и иногда лгут. Но хотят ли россияне жить в такой стране, где для правды больше не осталось места? Возможно, кто-то из вас думает, что не существует и нас, что вымышлено и это письмо?

Нет, мы реальны, и мы надеемся, что, в конечном счете, истина восторжествует.

Мы вновь призываем российское правительство в полной мере сотрудничать с международным расследованием по MH17. Это не вернет наши семьи, но ведь имеет значение правда, правда существует, и мы хотим, чтобы лица, ответственные за гибель MH17, были установлены и привлечены к ответственности. С юных лет мы учим наших детей признавать свои ошибки и брать ответственность за свои действия. Мы хотим, чтобы наши правительства делали то же самое. Мы просим делать то же самое и Россию.

В последние месяцы возросла напряженность в мире. В атмосфере враждебности и недоверия нам нужна международная система отношений, основанная на верховенстве закона, где каждый уверен в наличии правосудия и справедливости. Что также необходимо – так это восстановление гуманизма и единства человечества. В конце концов, мы вместе находимся на одной маленькой голубой планете.

В 2014 году наши дети и семьи лежали бездыханными среди полей подсолнуха. В 2015 году российские дети и семьи лежали бездыханными на камнях и песке в египетской пустыне. В смерти мы не такие разные. Языковые и культурные барьеры, расовые или религиозные различия перестают иметь значение. Остаются лишь чувство потери и любовь.

Этот чемпионат мира

Мы думаем об этом сейчас, в преддверии чемпионата мира в России. Футбол называют мировой игрой. В нее играет больше стран, чем в любую другую. В своем лучшем проявлении футбол отражает то замечательное, что есть в нас — наши разные стили игры, нашу культуру, наше пение и наряды, нашу страсть или стальную дисциплину, наше мастерство, мужество и творчество, искреннюю радость игры, желание бороться и испытать себя до предела, и уважение, которое мы проявляем к тем, с кем мы соревнуемся.

В своем худшем проявлении футбол отражает безобразие, на которое мы также способны. Он может опуститься до консервативного и агрессивного национализма, усиливая разногласия и предрассудки, вскрывая старые раны и нанося новые.

Чемпионат мира по футболу может быть праздником нашей общей гуманности. Он может быть примером, хотя и мимолетным, нашей способности жить друг с другом в мире. Если это так, тогда мы могли бы смотреть в будущее с некой надеждой.

Пусть этот чемпионат мира пройдет в духе добра. Мы надеемся, что он обернется успехом, от которого простые россияне смогут получить удовольствие и испытать гордость. Но мы не можем отрицать, что с нашей точки зрения, над этим событием остается тень. Нам больно осознавать мрачную иронию в том, что российские лидеры, которые будут приветствовать мир с распростертыми объятиями, — это те, кто главным образом виновен в разрушении нашего мира. Что это те же самые лидеры, которые упорно стремились скрыть правду, которые уклонялись от ответственности с того самого ужасного дня в июле 2014 года".