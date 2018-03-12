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Сбитый "Боинг" на Донбассе: СМИ назвали имена главных подозреваемых

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Расследование дела сбитого самолета Boeing 777 над Донбассом
Расследование дела сбитого самолета Boeing 777 над Донбассом / Фото из открытых источников

Нидерландские СМИ опубликовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines, который в 2014 году над Донбассом выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на нидерландское издание независимых журналистских расследований Zembla.

Отметим, что в январе 2018 года американский суд признал ответственным за уничтожение рейса Boeing 777 ракетой "Бук" бывшего лидера боевиков "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова).

Так, издание пишет, что СБУ определила группу из семи человек, причастных к катастрофе самолета. Согласно опубликованной информации, в списке фигурируют имена российских военных Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Николая Ткачева.

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При этом издание опирается на информацию, озвученную в интервью экс-главой СБУ Валентином Наливайченко, который возглавлял спецслужбу в то время, когда произошла трагедия с самолетом, а также экс-главным следователем СБУ Василием Волком. Отмечается, что СБУ предоставила следствию многочисленные материалы, включая 150 тысячами записей перехваченных телефонных разговоров.

Издание указывает, что команда следователей сконцентрировалась не на тех, кто конкретно обслуживал российский ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет МН-17, а на лицах, которые руководили вооруженным сговором на Донбассе.

Напомним, 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing 777, погибли 298 человек. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", привезенного из России.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Сбитый Boeing 777 Расследования авиация Нидерланды Катастрофа
Источник: 24 Канал
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