17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью был сбит авиалайнер компании Malaysia Airlines, который летел по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. Трагедия случилась ориентировочно в 16:21 по Киеву.

На борту самолета находилось 289 человек. Все они погибли.

Предыдущая версия следствия — самолет был сбит ракетой "земля-воздух". Что интересно, местные пророссийские боевики сначала отрапортовали о том, что им удалось сбить украинский военно-транспортный самолет Ан-26, и эту информацию сразу растиражировали российские СМИ.

Однако после того, как боевики добрались до места падения и поняли, что это был пассажирский Boeing, российские интернет-СМИ и сторонники террористов в соцсетях начали удалять информацию о Ан-26 и выдвигать обвинения украинской стороне. После этого российские средства массовой информации и "эксперты" выдвинули с десяток собственных версий с "безоговорочными доказательствами", одна Россия отказывается от создания международного трибунала для наказания виновных в этой трагедии.