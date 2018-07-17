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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Збитий Boeіng-777 у цифрах (Інфографіка)

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Збитий Boeing
Збитий Boeing / Телеканал новин "24"

17 липня 2014 року в небі над Донеччиною було збито авіалайнер компанії Malaysia Airlines, який летів за маршрутом Амстердам – Куала-Лумпур. Трагедія трапилась орієнтовно о 16:21 за Києвом.

На борту літака перебувало 289 осіб. Всі вони загинули.

Попередня версія слідства — літак було збито ракетою "земля-повітря". Що цікаво, місцеві проросійські бойовики спочатку відрапортували про те, що їм вдалось збити український військово-транспортний літак Ан-26, і цю інформацію одразу розтиражували російські ЗМІ.

Однак після того, як бойовики добрались до місця падіння і зрозуміли, що це був пасажирський Boeing, російські інтернет-ЗМІ та прихильники терористів у соцмережах почали видаляти інформацію про Ан-26 і висувати звинувачення українській стороні. Після цього російські засоби масової інформації та "експерти" висунули з десяток власних версій з "беззаперечними доказами", одна Росія відмовляється від створення міжнародного трибуналу для покарання винних у цій трагедії.

 
Теги: Війна на Донбасі Новини України Україна – Росія Інфографіка Збитий "Боїнг 777"
Джерело: Телеканал новин "24"
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