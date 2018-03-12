Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних

Нідерландські ЗМІ опублікували імена головних підозрюваних у справі збитого літака Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, який у 2014 році над Донбасом виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на нідерландське видання незалежних журналістських розслідувань Zembla.

Зазначимо, що в січні 2018 року американський суд визнав відповідальним за знищення рейсу Boeing 777 ракетою "Бук" колишнього лідера бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

Так, видання пише, що СБУ визначила групу з семи осіб, причетних до катастрофи літака. Згідно з опублікованою інформацією, у списку фігурують імена російських військових Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського та Миколи Ткачова.

Читайте також: Рубан має інформацію про збитий на Донбасі малайзійський Boeing, – журналіст

При цьому видання спирається на інформацію, озвучену в інтерв'ю екс-головою СБУ Валентином Наливайченком, який очолював спецслужбу в той час, коли трапилася аварія літака, а також екс-головним слідчим СБУ Василем Вовком. Зазначається, що СБУ надала слідству численні матеріали, включно зі 150 тисячами записів перехоплених телефонних розмов.

Видання вказує, що команда слідчих сконцентрувалась не на тих, хто конкретно обслуговував російський ракетний комплекс "Бук", з якого був збитий літак МН-17, а на особах, які керували збройною змовою на Донбасі.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року на Донеччині був збитий пасажирський літак Boeing 777, загинули 298 осіб. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", привезеного з Росії.