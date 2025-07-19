Внаслідок цього у місті було гучно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Геннадія Труханова.

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Що відомо про вибухи в Одесі?

Повітряну тривогу для Одеської області оголосили близько 22:40. Пізніше у Повітряних силах повідомили про нові групи ворожих безпілотників, які рухалися у напрямку регіону з акваторії Чорного моря.

Незадовго після цього з'явилася інформація про дрони, які летіли курсом на обласний центр. Мер Геннадій Труханов закликав місцевих перебувати у безпечних місцях. Невдовзі він повідомив про вибухи.

В місті чутно вибухи,

– написав він.

Моніторингові канали повідомляли про понад 20 безпілотників, які рухалися на місто. Після цього кореспонденти Суспільного повідомили про додаткові вибухи. Згідно з останніми даними, загалом було гучно 13 разів.

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До слова, незадовго до цього безпілотники атакували Київ та область. Відомо, що уламки одного зі збитих дронів впали на дах житлового будинку в Дарницькому районі. Постраждалих внаслідок цього немає.