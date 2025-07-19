Вследствие этого в городе было шумно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Геннадия Труханова.

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Что известно о взрывах в Одессе?

Воздушную тревогу для Одесской области объявили около 22:40. Позже в Воздушных силах сообщили о новых группах вражеских беспилотников, которые двигались в направлении региона из акватории Черного моря.

Вскоре после этого появилась информация о дронах, которые летели курсом на областной центр. Мэр Геннадий Труханов призвал местных находиться в безопасных местах. Вскоре он сообщил о взрывах.

В городе слышны взрывы,

– написал он.

Мониторинговые каналы сообщали о более 20 беспилотниках, которые двигались на город. После этого корреспонденты Суспильного сообщили о дополнительных взрывах. Согласно последним данным, всего было громко 13 раз.

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К слову, незадолго до этого беспилотники атаковали Киев и область. Известно, что обломки одного из сбитых дронов упали на крышу жилого дома в Дарницком районе. Пострадавших в результате этого нет.