24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, поскольку это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Где сейчас российские дроны?
Внимание! г.Чернигов! К вам вражеские БпЛА с северо-востока. Вражеские ударные БпЛА на севере Сумщины и северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный/южный. Сумская, Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Информация о движении ударных БпЛА
Внимание! г.Чернигов! К вам вражеские БпЛА с северо-востока.
Вражеские ударные БпЛА на севере Сумщины и северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный/южный.
Сумская, Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.