24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, поскольку это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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