Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Сумской городской совет.

Смотрите также ВСУ продвинулись на севере Сумской области на фоне серии длительных контратак, – ISW

Какие последствия атаки на Сумы 18 июля?

Над ликвидацией последствий усиленно работают энергетики. Специалисты пытаются как можно быстрее восстановить распределение электроэнергии.

Исчезновение света привело к приостановлению движения транспорта. Не ходят троллейбусы, которые не оборудованы автоматической системой. Другие троллейбусы следуют по сокращенным маршрутам.

В одном из медицинских учреждений города проблему отсутствия электроэнергии решили с помощью генератора. Также после короткого перерыва возобновили работу объекты водоканала.

Из соображений безопасности не разглашаются детали инцидента и его последствия, чтобы не предоставить врагу возможности скорректировать дальнейшие удары,

– говорится в сообщении.

Напомним, Россия нанесла удар с БПЛА по Сумах после обеда. Первый взрыв из-за атаки прогремел в 14:08, а второй – в 16:42. По данным городских властей, один из вражеских дронов попал в нежилое помещение. Россияне начинили беспилотник шрапнелью, чтобы пострадали как можно больше людей. По состоянию на 17:57 известно о трех травмированных людях. Всем им оказали медицинскую помощь в больнице.

Прошлой ночью российская армия запустила по Украине 35 дронов типа "Шахед" и БпЛА других типов. 11 из них смогла сбить противовоздушная оборона. Враг бил преимущественно по восточным областям. К сожалению, 18 дронов все же попали в цель.