Про це пише 24 Канал з посиланням на Сумьску міську раду.

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Які наслідки атаки на Суми 18 липня?

Над ліквідацією наслідків посилено працюють енергетики. Фахівці намагаються якнайшвидше відновити розподіл електроенергії.

Зникнення світла призвело до призупинення руху транспорту. Не ходять тролейбуси, які не облаштовані автоматичною системою. Інші тролейбуси слідують за скороченими маршрутами.

В одному з медичних закладів міста проблему відсутності електроенергії вирішили за допомогою генератора. Також після короткої перерви відновили роботу об’єкти водоканалу.

З міркувань безпеки не розголошуються деталі інциденту та його наслідки, аби не надати ворогу можливості скоригувати подальші удари,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія завдала удару з БпЛА по Сумах пообіді. Перший вибух через атаку пролунав о 14:08, а другий – о 16:42. За даними міської влади, один з ворожих дронів влучив у нежитлове приміщення. Росіяни начинили безпілотник шрапнеллю, аби постраждали якомога більше людей. Станом на 17:57 відомо про трьох травмованих людей. Усім їм надали медичну допомогу в лікарні.

Минулої ночі російська армія запустила по Україні 35 дронів типу "Шахед" та БпЛА інших типів. 11 з них змогла збити протиповітряна оборона. Ворог бив переважно по східних областях. На жаль, 18 дронів все ж влучили в ціль.