Про це пише 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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ЗСУ просуваються біля Кіндратівки

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що війська ЗСУ змогли просунутися між Кіндратівкою та Костянтинівкою, а також на схід від Олексіївки. Крім того, українські сили увійшли до Новомиколаївки, розташованої на північний схід від Олексіївки. Російські воєнні блогери теж зазначаючи, що ЗСУ частково контролюють північну й центральну частини Кіндратівки.

Просування ЗСУ у північному напрямку Сумщини / Фото ISW

Російські джерела стверджують, що українське просування загрожує російським лініям постачання вздовж дороги Новомиколаївка – Володимирівка. Для стримування наступу Росія перекинула підрозділи 40 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту до Кіндратівки. Водночас 155 бригада морської піхоти намагається утримати позиції південніше Олексіївки, попри тиск українських військ.

Російський наступ на Сумщині сповільнився.

Темпи російського наступу на півночі Сумської області знизилися ще з кінця травня. У червні українські війська почали активні контратаки, повертаючи низку населених пунктів. Президент Зеленський підтвердив, що ЗСУ відновили контроль над Андріївкою та мають успіхи в інших районах півночі Сумщини.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський зазначив, що бої на Північно-Слобожанському напрямку залишаються інтенсивними. Російське командування уже перекинуло частину своїх безпілотних і морських підрозділів на Донеччину, знижуючи пріоритет Сумського напрямку. Водночас не виключено, що Росія спробує знову посилити свої війська в регіоні, аби зберегти загрозу для міста Суми.