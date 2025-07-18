24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, оскільки це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Де зараз російські дрони?

20:47, 18 липня

Інформація щодо руху ударних БпЛА

  • БпЛА на півночі та заході Сумщини, курс - південно-західний/південний;
  • БпЛА на Чернігівщині, курс - південно-західний;
  • БпЛА на півночі Полтавщини, курс - південно-західний.
20:22, 18 липня

Увага! м.Чернігів! До вас ворожі БпЛА з північного сходу.

20:17, 18 липня

  • Ворожі БпЛА на півночі та заході Сумщини, курс – південно-західний/південний;
  • Ворожі БпЛА на Чернігівщині, курс – Київщина.
19:41, 18 липня

Ворожі ударні БпЛА на півночі Сумщини та північному сході Чернігівщини, курс – південно-західний/південний.

19:39, 18 липня

Сумська, Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.