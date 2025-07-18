24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, оскільки це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Де зараз російські дрони?
Увага! м.Чернігів! До вас ворожі БпЛА з північного сходу. Ворожі ударні БпЛА на півночі Сумщини та північному сході Чернігівщини, курс – південно-західний/південний. Сумська, Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Інформація щодо руху ударних БпЛА
Увага! м.Чернігів! До вас ворожі БпЛА з північного сходу.
Ворожі ударні БпЛА на півночі Сумщини та північному сході Чернігівщини, курс – південно-західний/південний.
Сумська, Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.