Атака по Киеву не прошла без последствий. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Киевской МВА Тимура Ткаченко.

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Что известно о последствиях атаки по Киеву?

Россияне для обстрела Киева применили ударные дроны. О том, что на город направляются вражеские БпЛА Тимур Ткаченко сообщил в 21:32.

По состоянию на 23:13 известно, что в Киеве во время российской атаки обломки БпЛА упали на крышу жилого дома. Под удар попало здание в Дарницком районе. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Фиксируем последствия вражеской атаки в Дарницком районе,

– сообщил начальник городской военной администрации.

Взрывы в Киеве вечером слышали несколько раз в разных районах. Впервые за сутки тревогу объявили в 19:34. Вражеские дроны в области зафиксировали в 21:03. Возле столицы и в самом Киеве более часа работала ПВО, в результате чего жители могли слышать серию взрывов.

По состоянию на 23:18 воздушная тревога в Киеве и области продолжается. Враг может дальше продолжать террор мирного населения.