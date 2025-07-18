Его специально обезвреживали соответствующие специалисты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Что известно о взрыве в Киеве?

В Шевченковском районе столицы 18 июля был слышен взрыв. В полиции сообщили, что это было спланированное обезвреживание вражеского боеприпаса.

Сегодня представитель коммунального предприятия при проведении осмотра дома, поврежденного в результате вражеской воздушной атаки на столицу 17 июня, обнаружил в лифтовой шахте взрывоопасный предмет.

Полиция оперативно прибыла на место. Обнаруженный предмет был кассетным боеприпасом. Он является крайне опасным при транспортировке, поэтому его было решено взорвать в парковой зоне с соблюдением всех норм безопасности.

В Киеве взрывали вражеский боеприпас: фото Нацполиции

Полиция напоминает гражданам сообщать в полицию в случае обнаружения подозрительного предмета, что может быть взрывоопасным.

Напомним, утром 18 июля взрыв раздавался в Нежине. В Воздушных силах информировали об опасности для Черниговщины. Так, там сообщали о движении вражеских ударных БПЛА.