Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К теме Украина под атакой российских "Шахедов": куда движутся вражеские БпЛА

Какой была ночная атака России и как отработала ПВО?

Воздушные силы рассказали, что в ночь на 18 июля (с 21:30 17 июля) противник атаковал Украину 35 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений:

Миллерово,

Приморско-Ахтарск в России.

29 из вражеских дронов, которые применили во время атаки, были именно "Шахеды". Основное направление удара – прифронтовые территории на востоке страны.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито 11 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны,

– написали военные.



Как отработала ПВО ночью 18 июля / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Кроме того, 6 дронов-имитаторов были локально потеряны/заглушены РЭБ. По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 18 БПЛА в 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.