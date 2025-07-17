О том, где сейчас пролетают российские "Шахеды" 24 Канал пишет со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

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Где движутся вражеские "Шахеды"?

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