Про те, де зараз пролітають російські "Шахеди" 24 Канал пише з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

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Де рухаються ворожі "Шахеди"?

В Україні оголошено повітряну тривогу: актуальна карта

22:03, 17 липня

БпЛА на Харківщині – курсом на північ.

21:54, 17 липня

  • БпЛА на сході Дніпропетровщини – курсом на північно-західний напрямок, на Павлоград.
  • БпЛА на Донеччині, в районі Краматорська – курсом на північ.
21:44, 17 липня

Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА зі сходу.