Про те, де зараз пролітають російські "Шахеди" 24 Канал пише з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
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Де рухаються ворожі "Шахеди"?
В Україні оголошено повітряну тривогу: актуальна карта
БпЛА на Харківщині – курсом на північ. Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА зі сходу.22:03, 17 липня21:54, 17 липня21:44, 17 липня
БпЛА на Харківщині – курсом на північ.
Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА зі сходу.