Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
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Для яких регіонів є загроза: дивіться на карті
Ворожі ударні БпЛА з Білгородської області на Харківщину, курс південний. Дніпропетровська область (Павлоградський район) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА. Дніпропетровська область (Синельниківський район) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.22:25, 16 липня21:53, 16 липня21:50, 16 липня
Ворожі ударні БпЛА з Білгородської області на Харківщину, курс південний.
Дніпропетровська область (Павлоградський район) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.
Дніпропетровська область (Синельниківський район) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.