Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Де зараз російські "Шахеди"?

Для яких регіонів є загроза: дивіться на карті

22:25, 16 липня

Ворожі ударні БпЛА з Білгородської області на Харківщину, курс південний.

21:53, 16 липня

Дніпропетровська область (Павлоградський район) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.

21:50, 16 липня

Дніпропетровська область (Синельниківський район) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.