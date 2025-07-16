Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт ODIN.

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Дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit тестують у бойових умовах

ODIN створив спеціалізований дрон-перехоплювач.

Командою miltech-проєкту ODIN розроблене і наразі вже випробуване ефективне рішення зі знищення в повітрі ворожих ударних БпЛА типу Shaheed-136 з використанням високошвидкісного FPV дрона-перехоплювача ODIN Win_Hit власної розробки,

– написали там.

Основні технічні параметри дрона-перехоплювача від ODIN:

крейсерська швидкість – 200–220 кілометрів на годину;

атакувальна швидкість – 280–300 кілометрів на годину;

тривалість місії польоту – 7–10 хвилин;

діапазон висот для ефективного ураження – від 100 до 5000 метрів.

Дрон можна запускати з ручної платформи, наземного пускового комплексу та повітряної платформи-носія.

Ці БпЛА знищували "Шахеди"-136 та "Гербери" в небі над центральною частиною України.



Робота дрона-перехоплювача ODIN Win Hit по російських БпЛА / Фото ODIN

Розробники спільно з низкою підрозділів у складі сил ППО, СБС та Сухопутних військ проводять інтенсивні випробування, щоб доопрацювати дрон-перехоплювач у реальних бойових умовах, а потім інтегрувати його в комплексну програму підрозділів зі збиття ударних БпЛА.

Виготовлення першої партії високошвидкісних дронів-перехоплювачів ODIN Win_Hit завершують. Це 100 безпілотників, які невдовзі передадуть у верифіковані підрозділи.