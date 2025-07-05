Це не дає їм повністю замінити ППО у відбитті атак дронів-камікадзе типу "Шахед". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Дивіться також У ЗСУ з'явився новий дрон R-34-T із лазерним наведенням: за яким принципом він працює

Які недоліки дронів-перехоплювачів

The Telegraph пише, що усі дрони-перехоплювачі мають бути швидшими, а отже, ймовірно, дорожчими, ніж об'єкт, який вони намагаються вразити. Тому, їхня вага має бути невеликою, щоб максимізувати швидкість і дальність.

Зазначається, що вибухова боєголовка збільшує шкоду, але також додає вагу, тому деякі розробки є просто літаючими таранами, призначеними для збивання цілей з неба. Також вони мають бути міцними, щоб витримувати множинні зіткнення.

Особливо це необхідно, якщо потрібен вищий коефіцієнт ураження, ніж один до одного. Крім вищезгаданого, війна в Україні показала те, що для цього також необхідно багато безпілотників і багато пілотів, щоб відповідно ними керувати.

Вам потрібен як мінімум один перехоплювач на кожен "Шахед". Але вам також потрібно, щоб цей об'єм був розподілений по районах, які вони атакують – це, як правило, Київ, Одеса та міста в центрі країни або по шляхах до них. І тоді вам доведеться враховувати гнучкість, бо росіянам доволі легко змінювати траєкторії польоту,

– заявив колишній аналітик розвідки армії США Марсель Пліхта.

Навіть у разі розв'язання логістичних проблем дрони-перехоплювачі мають й інші недоліки, які заважають їм повністю замінити всю протиповітряну оборону. Про це сказав виданню і представник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Ми вже використовуємо їх, і ми розширюємо їхнє застосування. Але вони не можуть замінити все. Потрібно розуміти, що протиповітряна оборона від дронів – це складна система", – каже він, наголосивши на невеликому радіусі дії.

За його словами, радіус дії дронів-перехоплювачів сягає лише кілька десятків кілометрів. Він наголосив, що такі засоби працюють лише локально, і не завжди мають змогу літати, наприклад, у разі негоди – дощів або туману.

На тлі цього винищувачі МіГ-29 і F-16 є критично важливими для завдань ППО. Своєю чергою низькотехнологічні кулеметні розрахунки на вантажівках, як і раніше, становлять майже половину всіх перехоплень.

До слова, український президент Володимир Зеленський, коментуючи масовану атаку 4 липня, зазначав, що десятки ворожих БпЛА збили дрони-перехоплювачі. Він казав про необхідність масштабування відповідного виробництва.