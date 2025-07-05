Это не дает им полностью заменить ПВО в отражении атак дронов-камикадзе типа "Шахед". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Какие недостатки дронов-перехватчиков

The Telegraph пишет, что все дроны-перехватчики должны быть быстрее, а значит, вероятно, дороже, чем объект, который они пытаются поразить. Поэтому, их вес должен быть небольшим, чтобы максимизировать скорость и дальность.

Отмечается, что взрывная боеголовка увеличивает урон, но также добавляет вес, поэтому некоторые разработки являются просто летающими таранами, предназначенными для сбивания целей с неба. Также они должны быть прочными, чтобы выдерживать множественные столкновения.

Особенно это необходимо, если нужен более высокий коэффициент поражения, чем один к одному. Кроме вышеупомянутого, война в Украине показала то, что для этого также необходимо много беспилотников и много пилотов, чтобы соответственно ими управлять.

Вам нужен как минимум один перехватчик на каждый "Шахед". Но вам также нужно, чтобы этот объем был распределен по районам, которые они атакуют – это, как правило, Киев, Одесса и города в центре страны или по путям к ним. И тогда вам придется учитывать гибкость, потому что россиянам довольно легко менять траектории полета,

– заявил бывший аналитик разведки армии США Марсель Плихта.

Даже в случае решения логистических проблем дроны-перехватчики имеют и другие недостатки, которые мешают им полностью заменить всю противовоздушную оборону. Об этом сказал изданию и представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

"Мы уже используем их, и мы расширяем их применение. Но они не могут заменить все. Нужно понимать, что противовоздушная оборона от дронов – это сложная система", – говорит он, подчеркнув небольшой радиус действия.

По его словам, радиус действия дронов-перехватчиков достигает лишь несколько десятков километров. Он отметил, что такие средства работают только локально, и не всегда могут летать, например, в случае непогоды – дождей или тумана.

На фоне этого истребители МиГ-29 и F-16 являются критически важными для задач ПВО. В свою очередь низкотехнологичные пулеметные расчеты на грузовиках, по-прежнему, составляют почти половину всех перехватов.

К слову, украинский президент Владимир Зеленский, комментируя массированную атаку 4 июля, отмечал, что десятки вражеских БпЛА сбили дроны-перехватчики. Он говорил о необходимости масштабирования соответствующего производства.