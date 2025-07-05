Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу пояснив, що лазерне наведення забезпечує високу точність ураження об'єктів. Раніше для досягнення такої точності застосовували різні методи: розвідники виїжджали на місце для підсвічування цілі або використовували спеціальні наземні засоби.

Як працює новий дрон

Також використовували так звану лазерну підвіску – її встановлювали на гелікоптерах або літаках для наведення боєприпасів з повітря.

Уявіть: ви йдете вночі й хочете щось побачити – тоді спрямовуєте промінь ліхтарика в потрібне місце, так? Тут система складніша, але принцип подібний: ви освітлюєте простір і підсвічуєте саме ту ціль, яка вас цікавить. І тоді засіб ураження може точно навестися по цьому променю. Причому не має значення, рухається об'єкт чи ні – навестися можна з високою точністю,

– пояснив Костянтин Криволап.

Деякі розробки систем наведення дронів-перехоплювачів передбачали використання лазерної підсвітки. Однак це питання постійно відкладали – мовляв, незабаром з'явиться технологія, яка зможе підсвічувати цілі, особливо під час атак "Шахедів". Цілком можливо, що зараз йдеться саме про таку систему, яка дозволяє наводити дрони-перехоплювачі на "Шахеди", що пролітають повз.

До слова, БпЛА R-34-T уже офіційно допущений до експлуатації в підрозділах Сил оборони України. Дрон розроблений на замовлення ЗСУ та успішно пройшов випробування.

Його основне призначення – лазерна підсвітка цілей для високоточного ураження керованими боєприпасами, зокрема артилерійськими та авіаційними. R-34T дозволяє значно підвищити ефективність їх застосування – особливо на великих відстанях і в умовах активного протиповітряного захисту противника.

Безпілотник оснащений захищеними каналами зв'язку й має високу стійкість до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).