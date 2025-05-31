Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Defense Express. Росіяни вперше визнали, що використовують китайську бойову лазерну зброю – мова про Low-Altitude Laser Defending System (LASS).

Читайте також Росіяни влаштовують справжнє полювання дронами, – Братчук про ситуацію на Півдні

Китайський лазер у руках росіян

Пропагандистський канал оприлюднив відео, де показали цю систему в дії. За твердженням авторів, установка входить до складу мобільної ППО так званого загону "Кочевник" і застосовується проти безпілотників.

Росія застосовує LASS проти безпілотників: дивитися відео

На відео – змонтовані кадри із машиною під сіткою, робочим місцем оператора, активацією радару, а також випробуваннями лазера по бронеплиті та дронах. Проте варто зазначити, що доказів реального бойового застосування не наведено – лише змонтовані кадри з різних джерел.

Цікаво, що самі ж росіяни визнають: ця зброя не є вітчизняною розробкою. LASS – китайська система, яку виготовляє Китайська академія інженерної фізики. Вона має потужність близько 10 – 20 кВт і здатна знищувати повільні низьколітаючі цілі на відстані до 1,5 кілометри. На "засліплення" цілі вистачає 10 секунд, а повна бойова робота триває до 200 секунд.

Такі системи також помічали на озброєнні Ірану. Москва дедалі активніше покладається на іноземну зброю, визнаючи провал власних високотехнологічних розробок.