Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Defense Express. Россияне впервые признали, что используют китайское боевое лазерное оружие – речь о Low-Altitude Laser Defending System (LASS).

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Китайский лазер в руках россиян

Пропагандистский канал обнародовал видео, где показали эту систему в действии. По утверждению авторов, установка входит в состав мобильной ПВО так называемого отряда "Кочевник" и применяется против беспилотников.

Россия применяет LASS против беспилотников: смотреть видео

На видео – смонтированы кадры с машиной под сеткой, рабочим местом оператора, активацией радара, а также испытаниями лазера по бронеплите и дронах. Однако стоит отметить, что доказательств реального боевого применения не приведено – только смонтированные кадры из разных источников.

Интересно, что сами же россияне признают: это оружие не является отечественной разработкой. LASS – китайская система, которую производит Китайская академия инженерной физики. Она имеет мощность около 10 – 20 кВт и способна уничтожать медленные низколетящие цели на расстоянии до 1,5 километров. На "ослепление" цели хватает 10 секунд, а полная боевая работа длится до 200 секунд.

Такие системы также замечали на вооружении Ирана. Москва все активнее полагается на иностранное оружие, признавая провал собственных высокотехнологичных разработок.