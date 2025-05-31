Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что россияне бьют по многим общинам южного региона.

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Ситуация на Юге

Братчук отметил, что территориальных изменений на южных фронтах нет. На Запорожском и Херсонском направлениях есть террор – это удары врага по нашим громадам, по областным центрам. Враг использует и ракеты, и дроны.

На Запорожье, в Пологовском районе была ракетная атака и попадание беспилотниками. Есть, к сожалению, погибшие, погибла девочка 9 лет, а еще 16-летний парень сейчас находится в больнице, у него очень тяжелые ранения, ампутация, надеемся, что врачам удастся сотворить чудо,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии.

Он добавил, что враг против мирного населения пытается использовать и fpv-дроны. В Херсоне, в частности, враг пытается попадать в отдельных граждан. Это настоящая охота. С нашей стороны есть противодействие, наши силы работают, ищут вражеские экипажи БпЛА, полигоны для тренировок и уничтожать их.

Бои на фронте

По словам представителя Украинской добровольческой армии, наши войска приумножают "удобрения" для украинских почв. Враг пытается штурмовать на Ореховском направлении. На Гуляйпольском больше используется авиационная компонента.

"Островная зона – здесь недоробинзоны. Враг пытается информационно давить, сообщая о присутствии на правобережье. Однако это не соответствует действительности. Впрочем россияне пытаются информационно подогревать события, происходящие", – подчеркнул Братчук.

Он продолжил, что это давление на мирное население, которое страдает от террористических атак. Россияне пытаются запугать мирное население, создать панические настроения.