Институт изучения войны опубликовал анализ ситуации в своем новом отчете. Его выводы и обновленные карты публикует 24 Канал.

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Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 30 мая

В Курской области продолжались бои, без продвижений. Активности в Белгородской области не было. Есть также неподтвержденные заявления россиян, что они продвинулись в Сумской области.

области продолжались бои, без продвижений. Активности в Белгородской области не было. Есть также неподтвержденные заявления россиян, что они продвинулись в Сумской области. На севере Харьковской области, как показали геолокационные видеозаписи от 29 мая, российские войска продвинулись вдоль улицы Зерновой в северной части Волчанска.

области, как показали геолокационные видеозаписи от 29 мая, российские войска продвинулись вдоль улицы Зерновой в северной части Волчанска. На Купянском направлении геолокационные видео показали, как российские войска поднимают флаг на юго-западной окраине Строевки, что к северо-востоку от Купянска возле границы. Это свидетельствует, что они, вероятно, захватили это поселение.

направлении геолокационные видео показали, как российские войска поднимают флаг на юго-западной окраине Строевки, что к северо-востоку от Купянска возле границы. Это свидетельствует, что они, вероятно, захватили это поселение. Также российские войска незначительно продвинулись на юго-запад от Грековки, что на юго-восток от Боровой. И. есть геолокационные видеозаписи от 29 мая, как российский солдат поднимает флаг в западном Редкодубе к северу от Лимана – то есть, вероятно, оккупанты захватили и это поселение.

Как изменилась линия фронта за 29 мая / Карты ISW

28 и 29 мая российские войска атаковали на северо-восток от Северска вблизи Григорьевки и на восток от Северска вблизи Верхнекаменского, так же продолжили наступательные операции на Часов Яр . Ни там, ни там они не достигли подтвержденных успехов.

. Ни там, ни там они не достигли подтвержденных успехов. На Торецком направлении изменений не было, но были на Покровском. Там российские войска продвинулись на северо-восток от Лисовки, что на юго-восток от Покровска .

. Наступательные операции врага на Новопавловском направлении не имели успехов. В то же время украинские войска продвинулись на Кураховском направлении – к северо-востоку от Багатыра, что к западу от Курахово.

направлении – к северо-востоку от Багатыра, что к западу от Курахово. На направлении Великой Новоселки, Гуляйполя, на западе Запорожской области и на Херсонском направлении изменений не зафиксировано.

Подытоживая, Институт отметил, что украинские войска продвинулись вблизи Курахово, а российские – на севере Харьковской области, также вблизи Купянска, Боровой, Лимана и Покровска.