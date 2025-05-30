Институт изучения войны опубликовал анализ ситуации в своем новом отчете. Его выводы и обновленные карты публикует 24 Канал.
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Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 30 мая
- В Курской области продолжались бои, без продвижений. Активности в Белгородской области не было. Есть также неподтвержденные заявления россиян, что они продвинулись в Сумской области.
- На севере Харьковской области, как показали геолокационные видеозаписи от 29 мая, российские войска продвинулись вдоль улицы Зерновой в северной части Волчанска.
- На Купянском направлении геолокационные видео показали, как российские войска поднимают флаг на юго-западной окраине Строевки, что к северо-востоку от Купянска возле границы. Это свидетельствует, что они, вероятно, захватили это поселение.
- Также российские войска незначительно продвинулись на юго-запад от Грековки, что на юго-восток от Боровой. И. есть геолокационные видеозаписи от 29 мая, как российский солдат поднимает флаг в западном Редкодубе к северу от Лимана – то есть, вероятно, оккупанты захватили и это поселение.
Как изменилась линия фронта за 29 мая / Карты ISW
- 28 и 29 мая российские войска атаковали на северо-восток от Северска вблизи Григорьевки и на восток от Северска вблизи Верхнекаменского, так же продолжили наступательные операции на Часов Яр. Ни там, ни там они не достигли подтвержденных успехов.
- На Торецком направлении изменений не было, но были на Покровском. Там российские войска продвинулись на северо-восток от Лисовки, что на юго-восток от Покровска.
- Наступательные операции врага на Новопавловском направлении не имели успехов. В то же время украинские войска продвинулись на Кураховском направлении – к северо-востоку от Багатыра, что к западу от Курахово.
- На направлении Великой Новоселки, Гуляйполя, на западе Запорожской области и на Херсонском направлении изменений не зафиксировано.
Подытоживая, Институт отметил, что украинские войска продвинулись вблизи Курахово, а российские – на севере Харьковской области, также вблизи Купянска, Боровой, Лимана и Покровска.