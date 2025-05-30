Если оккупанты займут последний, то FPV-дроны полетят по Сумах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Какая ситуация на Сумщине

Аналитики отмечают, что продвижение в Беловодах и Локне не последние на Сумщине. Враг усиливает свою активность в регионе с каждым днем.

Не последнюю роль в этом играет постоянное давление пехотой и предыдущие его успехи.

"На данный момент под вопросом контроля врага находятся населенные пункты Водолаги, Владимировка и Константиновка. Они находятся в серой зоне, так как там идут активные штурмовые действия, а также нет четкого подтверждения их оккупации", – говорят в DeepState.

Там также отметили неутешительные перспективы относительно Хотина, а также Юнаковки, к которой российская армия уже приблизилась вплотную и пытается штурмовать в направлении села.

В Юнаковке есть много домов, которые россияне всегда используют, чтобы спрятаться, накопиться и закрепиться.

Если врагу удастся занять это село и окружающие высоты, то есть угроза применения FPV-дронов по Сумах,

– замечают аналитики.

Какая ситуация на Сумщине: смотрите на карте

К слову, в ОВА рассказали, что на Сумщине россияне действуют малыми группами. Ситуация на линии соприкосновения постоянно меняется.