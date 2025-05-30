Інститут вивчення війни опублікував аналіз ситуації у своєму новому звіті. Його висновки та оновлені карти публікує 24 Канал.

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Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 30 травня

У Курській області тривали бої, без просувань. Активності в Бєлгородській області не було. Є також непідтверджені заяви росіян, що вони просунулися в Сумській області.

області тривали бої, без просувань. Активності в Бєлгородській області не було. Є також непідтверджені заяви росіян, що вони просунулися в Сумській області. На півночі Харківської області, як засвідчили геолокаційні відеозаписи від 29 травня, російські війська просунулися вздовж вулиці Зернової у північній частині Вовчанська.

області, як засвідчили геолокаційні відеозаписи від 29 травня, російські війська просунулися вздовж вулиці Зернової у північній частині Вовчанська. На Куп'янському напрямку геолокаційні відео показали, як російські війська підіймають прапор на південно-західній околиці Строївки, що на північний схід від Куп'янська біля кордону. Це свідчить, що вони, ймовірно, захопили це поселення.

напрямку геолокаційні відео показали, як російські війська підіймають прапор на південно-західній околиці Строївки, що на північний схід від Куп'янська біля кордону. Це свідчить, що вони, ймовірно, захопили це поселення. Також російські війська незначно просунулися на південний захід від Греківки, що на південний схід від Борової. І. є геолокаційні відеозаписи від 29 травня, як російський солдат підіймає прапор у західному Рідкодубі на північ від Лимана – тобто, ймовірно, окупанти захопили й це поселення.

Як змінилася лінія фронту за 29 травня / Карти ISW

28 та 29 травня російські війська атакували на північний схід від Сіверська поблизу Григорівки та на схід від Сіверська поблизу Верхньокам'янського, так само продовжили наступальні операції на Часів Яр . Ні там, ні там вони не досягли підтверджених успіхів.

. Ні там, ні там вони не досягли підтверджених успіхів. На Торецькому напрямку змін не було, але були на Покровському. Там російські війська просунулися на північний схід від Лисівки, що на південний схід від Покровська .

. Наступальні операції ворога на Новопавлівському напрямку не мали успіхів. Водночас українські війська просунулися на Курахівському напрямку – на північний схід від Багатира, що на захід від Курахового.

напрямку – на північний схід від Багатира, що на захід від Курахового. На напрямку Великої Новосілки, Гуляйполя, на заході Запорізької області та на Херсонському напрямку змін не зафіксовано.

Підсумовуючи, Інститут зазначив, що українські війська просунулися поблизу Курахового, а російські – на півночі Харківської області, також поблизу Куп'янська, Борової, Лимана та Покровська.