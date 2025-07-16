Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект ODIN.
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Дроны-перехватчики ODIN Win_Hit тестируют в боевых условиях
ODIN создал специализированный дрон-перехватчик.
Командой miltech-проекта ODIN разработано и сейчас уже испытано эффективное решение по уничтожению в воздухе вражеских ударных БпЛА типа Shaheed-136 с использованием высокоскоростного FPV дрона-перехватчика ODIN Win_Hit собственной разработки,
– написали там.
Основные технические параметры дрона-перехватчика от ODIN:
- крейсерская скорость – 200–220 километров в час;
- атакующая скорость – 280–300 километров в час;
- продолжительность миссии полета – 7–10 минут;
- диапазон высот для эффективного поражения – от 100 до 5000 метров.
Дрон можно запускать с ручной платформы, наземного пускового комплекса и воздушной платформы-носителя.
Эти БПЛА уничтожали "Шахеды"-136 и "Герберы" в небе над центральной частью Украины.
Работа дрона-перехватчика ODIN Win Hit по российским БпЛА / Фото ODIN
Разработчики совместно с рядом подразделений в составе сил ПВО, СБС и Сухопутных войск проводят интенсивные испытания, чтобы доработать дрон-перехватчик в реальных боевых условиях, а затем интегрировать его в комплексную программу подразделений по сбиванию ударных БПЛА.
Изготовление первой партии высокоскоростных дронов-перехватчиков ODIN Win_Hit завершают. Это 100 беспилотников, которые вскоре передадут в верифицированные подразделения.