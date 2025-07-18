Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о взрывах в Павлограде?

Воздушную тревогу в Павлоградском районе объявили еще в 21:41. С вечера над Днепропетровской областью летают российские БпЛА. Воздушные Силы ВСУ предупредили о движении дронов в регионе курсом на город.

БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на северо-западное направление, на Павлоград,

– написали военные.

В 01:07 в Павлограде прогремели взрывы. По данным местных телеграм-каналов, опасность в Павлограде продолжалась, жителей призвали находиться как можно от окон. Сейчас о последствиях атаки местные власти не сообщали. Известно, что БпЛА было несколько. В 01:24 об угрозе применения дронов в Павлограде снова сообщили в Воздушных Силах.

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Напомним, утром 17 июля российская армия нанесла удар с БпЛА по Кривому Рогу. В результате атаки были повреждены админздания, музей, магазин и частный дом. Ранения получила 43-летняя женщина. Спасатели оперативно потушили пожар.