Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о взрывах в Нежине?

Отметим, что еще в половине 9 часов утра в Воздушных силах информировали об опасности для Черниговщины. Так, там сообщали о движении вражеских ударных БПЛА.

Вскоре в ВС указывали о новых группах дронов в направлении региона. Уже в 10:43 стало известно, что в Нежине был слышен взрыв.

После этого в ПС информировали о БПЛА с Черниговщины, продолжающих движение в направлении Киевской области.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.