Атака по Києву не минула без наслідків. Про це пише 24 Канал з посиланням на главу Київської МВА Тимура Ткаченка.

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Що відомо про наслідки атаки по Києву?

Росіяни для обстрілу Києва застосували ударні дрони. Про те, що на місто прямують ворожі БпЛА Тимур Ткаченко повідомив о 21:32.

Станом на 23:13 відомо, що в Києві під час російської атаки уламки БпЛА впали на дах житлового будинку. Під удар потрапила будівля в Дарницькому районі. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Фіксуємо наслідки ворожої атаки у Дарницькому районі,

– повідомив начальник міської військової адміністрації.

Вибухи в Києві ввечері чули кілька разів у різних районах. Уперше за добу тривогу оголосили о 19:34. Ворожі дрони в області зафіксували о 21:03. Біля столиці та в самому Києві понад годину працювала ППО, внаслідок чого жителі могли чути серію вибухів.

Станом на 23:18 повітряна тривога в Києві та області триває. Ворог може далі продовжувати терор мирного населення.