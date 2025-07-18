Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на обласну військову адміністрацію. У регіоні вже була оголошена повітряна тривога на момент вибуху.
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Росіяни атакують Україну за допомогою ударних безпілотників увечері у п'ятницю, 18 липня. Внаслідок цього гучно на території Київської області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на обласну військову адміністрацію. У регіоні вже була оголошена повітряна тривога на момент вибуху.
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