Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на обласну військову адміністрацію. У регіоні вже була оголошена повітряна тривога на момент вибуху.

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Що відомо про вибухи на Київщині?