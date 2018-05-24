Збиття "Боїнга 777" на Донбасі: відео з маршрутом пересування російського "Бука"

Об'єднана слідча група (JIT), яка розслідує катастрофу "Боїнга 777" рейсу MH17 на окупованому Донбасі, продемонструвала маршрут пересування російської установки "Бук".

Про це мовиться у звіті на сайті прокуратури Нідерландів.

Раніше повідомлялося, що представники об'єднаної слідчої групи з розслідування аварії літака МН17 оприлюднили проміжні результати розслідування катастрофи "Боїнг-777" у небі над Донбасом.

Про приналежність "Бука", з якого було збито літак, до 53-ї Зенітної ракетної бригади збройних сил Росії слідчі дійшли висновку на підставі широкомасштабного порівняльного аналізу. На прес-конференції 24 травня була продемонстрована комп'ютерна анімація, яка ілюструє цей порівняльний аналіз.

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Зазначимо, що у слідства є ціла низка фото- і відеокадрів, на яких зафіксований "Бук", який збив літак рейсу MH17. Під час аналізу цих зображень було виявлено низку характерних ознак. Повідомляється, що поєднання цих ознак настільки унікальне, що їх можна розглядати як "відбиток пальців".

Тож цей "відбиток пальців" був зіставлений з чималою кількістю зображень "Буків", як російського, так і українського походження. Єдиний "Бук", на якому було виявлено таке ж поєднання відмінних ознак – це самохідний "Бук", який неодноразово був зображений на фото- і відеокадрах під час свого проходження у складі колони 53-ї бригади 23-25 червня 2014 року.

Згідно з матеріалами слідства, у червні 2014 року зазначений "Бук" вирушив з росйського Курська у південному напрямку до села Нікольське. Згодом цю техніку було зафіксовано у населеному пункті Троїцький, Старому Осколі, а також у складі конвою за 25 кілометрів від українського кордону.

Крім того, цей "Бук" був знятий на фото і відео 17 і 18 липня 2014 року під час його пересування Донбасом.

Дивіться відео з маршрутом пересування російського "Бука", з якого було збито літак рейсу MH17 над Донбасом:

Що таке катастрофа MH17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.