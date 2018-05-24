Сбитие "Боинга 777" на Донбассе: видео с маршрутом передвижения российского "Бука"

Объединенная следственная группа (JIT), которая расследует крушение "Боинга 777" рейса MH17 на оккупированном Донбассе, продемонстрировала маршрут передвижения российской установки "Бук".

Об этом говорится в отчете на сайте прокуратуры Нидерландов.

Ранее сообщалось, что представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета МН17 обнародовали промежуточные результаты расследования катастрофы "Боинг-777" в небе над Донбассом.

О принадлежности "Бука", из которого был сбит самолет, к 53-й Зенитной ракетной бригаде вооруженных сил России следователи пришли к выводу на основании широкомасштабного сравнительного анализа. На пресс-конференции 24 мая была продемонстрирована компьютерная анимация, которая иллюстрирует этот сравнительный анализ.

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Отметим, что у следствия есть целый ряд фото - и видеокадров, на которых запечатлен "Бук", который сбил самолет рейса MH17. Во время анализа этих изображений был выявлен ряд характерных признаков. Сообщается, что сочетание этих признаков настолько уникальное, что их можно рассматривать как "отпечаток пальцев".

Поэтому этот "отпечаток пальцев" был сопоставлен с немалым количеством изображений "Буков", как российского, так и украинского происхождения. Единственный "Бук", на котором было обнаружено такое же сочетание отличительных признаков – это самоходный "Бук", который неоднократно был запечатлен на фото - и видеокадрах во время своего следования в составе колонны 53-й бригады 23-25 июня 2014 года.

Согласно материалам следствия, в июне 2014 года указанный "Бук" отправился из российского Курска в южном направлении до села Никольское. Впоследствии эта техника была зафиксирована в населенном пункте Троицкий, Старом Осколе, а также в составе конвоя в 25 километрах от украинской границы.

Кроме того, этот "Бук" был снят на фото и видео 17 и 18 июля 2014 года во время его передвижения по Донбассу.

Смотрите видео с маршрутом передвижения российского "Бука", из которого был сбит самолет рейса MH17 над Донбассом:

Что такое катастрофа MH17?

17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбассе завезли из России.