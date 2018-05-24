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Порошенко прокомментировал выводы международных следователей по делу о сбитии Боинга-777

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Петр Порошенко
Петр Порошенко / 24 Канал

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал выводы международной следственной группы о том, что "Боинг-777" над Донбассом был сбит с ЗРК "Бук", который в оккупированную часть Донбасса был завезен из России.

24 мая в Гааге состоялась пресс-конференция, во время которой представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета МН17 обнародовали промежуточные результаты расследования катастрофы самолета "Боинг-777" в небе над Донбассом.

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Следователи подтвердили, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", с которого был сбит пассажирский самолет МН17, на оккупированную часть Донбасса был завезен из России.

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что теперь есть все основания надеяться, что уже в ближайшее время Прокуратура Нидерландов сможет представить в суд обвинения против причастных к сбиванию самолета лиц.

Об этом украинский президент написал в своем Facebook.

Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов при содействии партнерских служб с ряда других стран удалось установить "прописку" Бука-убийцы: 53-я Курская зенитно-ракетная бригада Вооруженных сил РФ,
– отметил Порошенко.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Нидерланды Расследования Сбитый Boeing 777 Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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