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Катастрофа с Boeing 777: "испанский диспетчер" признался, что получил деньги от России

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Катастрофа Boeing 777
Катастрофа Boeing 777 / Фото из открытых источников

Журналистам удалось установить личность «испанского диспетчера», который говорил об «украинском следе» в трагедии с лайнером рейса MH17. Именно этого человека активно цитировали российские СМИ.

Об этом пишет издание "Радио Свобода".

Как известно, 17 июля 2014 года на Донбассе был сбит пассажирский самолет Boeing 777, погибли 298 человек. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", привезенного из России.

Так, "диспетчер Карлос", который якобы работал в Борисполе, и писал в Twitter под псевдонимом spainbuca, имеет имя Хосе Карлос Барриос Санчес. Как выяснили журналисты, этот мужчина имеет судимости в Испании и был арестован в Румынии за мошенничество.

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После сбития MH17 в небе над Донбассом российская пропаганда активно приумножала различные версии катастрофы. Одна из них базировалась на сообщениях "испанского диспетчера", который заявлял, что украинские самолеты якобы преследовали малайзийский Boeing.

При этом сейчас диспетчер утверждает, что получил всего 48 тысяч долларов от российских источников. Эти средства он получил как плату за свою роль "испанского диспетчера Карлоса".

Он также заявляет, что может предоставить доказательства, которые подтверждают связь россиян с учетной записью @spainbuca, а также банковские данные и записи разговоров с сотрудниками RT. Хотя он так и не предоставил их по просьбе авторов расследования.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости России Сбитый Boeing 777
Источник: 24 Канал
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