Катастрофа з Boeing 777: "іспанський диспетчер" зізнався, що отримав гроші від Росії

Журналістам вдалось встановити особу "іспанського диспетчера", який говорив про «український слід» у трагедії з лайнером рейсу MH17. Саме цю людину активно цитували російські ЗМІ.

Про це пише видання "Радіо Свобода".

Як відомо, 17 липня 2014 року на Донеччині був збитий пасажирський літак Boeing 777, загинули 298 осіб. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", привезеного з Росії.

Так, "диспетчер Карлос", який нібито працював у Борисполі, і писав у Twitter під псевдонімом spainbuca, має ім’я Хосе Карлос Барріос Санчес. Як з’ясували журналісти, цей чоловік має судимості в Іспанії і був заарештований в Румунії за шахрайство.

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Після збиття MH17 у небі над Донбасом, російська пропаганда активно примножувала різні версії катастрофи. Одна з них базувалася на повідомленнях "іспанського диспетчера", який заявляв, що українські літаки переслідували малайзійський Boeing.

При цьому зараз диспетчер стверджує, що отримав загалом 48 тисяч доларів з російських джерел. Ці кошти він отримав як плату за свою роль "іспанського диспетчера Карлоса".

Він також заявляє, що може надати докази, які підтверджують зв’язок росіян з обліковим записом @spainbuca, а також банківські дані і записи розмов із працівниками RT. Хоча він так і не надав їх на прохання авторів розслідування.