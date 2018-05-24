Порошенко прокоментував висновки міжнародних слідчих у справі про збиття Боїнга-777

Президент України Петро Порошенко прокоментував висновки міжнародної слідчої групи про те, що "Боїнг-777" над Донбасом був збитий із ЗРК "Бук", який на окуповану частину Донбасу був завезений із Росії.

24 травня у Гаазі відбулась прес-конференція, під час якої представники об'єднаної слідчої групи з розслідування аварії літака МН17 оприлюднили проміжні результати розслідування катастрофи літака "Боїнг-777" у небі над Донбасом.

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Слідчі підтвердили, що зенітно-ракетний комплекс "Бук", із якого був збитий пасажирський літак МН17, на окуповану частину Донбасу був завезений із Росії.

Президент України Петро Порошенко переконаний, що тепер є усі підстави сподіватися, що вже найближчим часом Прокуратура Нідерландів зможе представити в суд обвинувачення проти причетних до збиття літака осіб.

Про це український президент написав у своєму Facebook.

Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів України, Австралії, Бельгії, Малайзії та Нідерландів за сприяння партнерських служб з низки інших країн вдалося встановити "прописку" Бука-вбивці: 53-я Курська зенітно-ракетна бригада Збройних сил РФ,

– зазначив Порошенко.

Що таке катастрофа MH17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.