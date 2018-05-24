Как Россия связана с трагедией Boeing 777 на Донбассе: полный текст отчета следователей

24 мая Международная следственная группа (Joint Investigation Team – JIT) на специальной пресс-конференции в голландском Бюннике подвела итоги своего расследования катастрофы Boeing 777 рейса MH-17 в июле 2014 года. Тогда жертвами инцидента стали 298 человек.

Перевод текста отчета, который опубликовала прокуратура Нидердандах, обнародовал ресурс ТСН.

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В связи с тем, что эти результаты приводят к возникновению новых вопросов, представители группы JIT обнародовали призыв к осведомленным лицам и свидетелям, которым известна дополнительная информация о событиях, которые произошли в момент запуска ракеты, а также до и после аварии авиалайнера рейса МН17.

Бригада 53

Группа JIT убеждена в том, что самоходная огневая установка, зенитный ракетный комплекс системы "Бук" (далее - ЗРК "Бук"), который использовался для запуска ракеты, которая сбила авиалайнер рейса MH17, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде (далее – 53-я бригада), подразделения вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированного в Курске. Группа JIT пришла к этому выводу после проведения широкомасштабного сравнительного анализа. Во время сегодняшней пресс-конференции было продемонстрирована компьютерная анимация, иллюстрирующая этот сравнительный анализ. В распоряжении следствия есть ряд фото и видеокадров, на которых зафиксирован ЗРК "Бук", который сбил авиалайнер рейса MH17. При анализе этих изображений был выявлен ряд характерных признаков. Сочетание этих признаков – настолько уникальное, что их можно рассматривать как "отпечаток пальцев". Этот "отпечаток пальцев" был сопоставлен с колоссальным количеством изображений самоходных ЗРК "Бук", как российского, так и украинского происхождения. Единственный ЗРК "Бук", на котором было обнаружено такое же сочетание характерных признаков – это самоходный ЗРК "Бук", который был многократно изображен на фото и видеокадрах во время своего прохождения в составе колонны 53-й бригады 23-25 ​​июня 2014 года.



Поэтому группа JIT исходит из того, что среди членов 53-й бригады и в их окружении есть люди, которым известны обстоятельства сделки, в рамках которой использовался этот ЗРК "Бук", и которые владеют информацией о причастных к ней лиц. В связи с этим группа JIT призывает осведомленных лиц и свидетелей поделиться этой информацией со следственной группой. Также для уголовного расследования имеет большую важность информация об инструкциях, полученных экипажем ЗРК "Бук".

Вилберт Паулиссен, председатель Нидерландской Национальной службы криминальных расследований:

Кто входил в состав экипажа? Какая перед ним была поставлена задача? Кто нес ответственность за применение этого ЗРК "Бук" во время операции 17 июля 2017? Мы убеждены в том, что этой информацией владеют многие. Это может быть личный состав 53-й бригады, а также их родственники, друзья или знакомые. И даже люди, совершенно не связанные с пятьдесят третьей бригадой. Не держите эту информацию в себе, свяжитесь с JIT. К наших следователям можно обращаться на разных языках, в том числе, русском и украинском.

Все виды полученной нами информации, а также данные тех, кто ее предоставил, будут храниться нами в строжайшей тайне. Дополнительная информация и контактные данные приведены на странице:

www.jitmh17.com.

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Сопло и корпус

В сентябре 2016 Объединенная группа JIT уже объявляла, что авиалайнер рейса MH17 сбили ракетой системы "Бук" из серии 9M38. На Востоке Украины найдены две части такой ракеты, а именно, сопло (venturi) и корпус (casing), которые продемонстрировали на сегодняшней встрече. Сопло ракеты (venturi) – это место для выброса продуктов сгорания, а корпус – оболочка ракетного двигателя (casing).



На корпусе двигателя нанесен номер 9 д 1318869032. Во время следственных действий, проведенных группой JIT до этого момента, было установлено следующее значение этого номера. 9д 131 относится к типу номера ракетного двигателя типа 9M38 и/или 9M38M1. Цифра 8 – это кодовое обозначение производителя, а именно: Долгопрудненского научно-производственного предприятия, расположенного в Москве. Число 86 указывает на год производства, а именно 1986. Число 9032 является уникальным идентификационным номером этого конкретного ракетного двигателя.



Группа JIT установила, что в данном случае речь идет о ракете системы "Бук" серии 9M38. Пока еще невозможно с полной уверенностью утверждать, что обе эти части являются частями ракеты, выпущенной самоходным ЗРК "Бук", который принадлежит 53-й бригаде.



Дженнифер Херст (Jennifer Hurst), начальник Федеральной полиции Австралии, объяснила изображения компьютерной анимации и объяснила, что группа JIT убедительно просит общественность помочь ей ответить на три конкретных вопроса по обоим найденным на месте катастрофы частям ракеты.

1. Вы узнаете почерк, которым нанесен номер на сопле?



2. Вы имеете информацию об этих номерах на сопле и корпусе? Знаете ли вы кого-то, кто знает значение этих номеров?



3. Знаете ли вы о ком-то, кто знает, какому подразделению была поставлена эта ракета?

Дженнифер Херст: "Если у вас есть ответы на один или более из этих вопросов, убедительно просим вас связаться с группой JIT".

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Продвижение

Это уголовное расследование, будучи крупномасштабным и сложным, неуклонно продвигается. При этом первостепенное значение имеют независимость, тщательность и профессионализм. Фред Вестербейке, главный прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов, во время встречи подчеркнул, что "хотя обстоятельства и сложность этого расследования делают его нелегкой задачей, за истекший период был достигнут значительный прогресс". В числе прочего, это касается установления личности причастных.

Фред Вестербейке:

28 сентября 2016 мы сообщали о группе в составе около 100 человек, которые тем или иным образом могут быть связаны со сбитием авиалайнера рейса МН17. В этой области сделаны крупные шаги. Так, все больше проясняется роль значительного числа этих лиц. Но если мы откроем лицам, которые несут ответственность за эту катастрофу, и другим причастным, сколько нам действительно известно, это может нанести вред расследованию и, наконец, правосудию. Поэтому вы поймете, если я скажу, что зал суда является единственным подходящим местом, в котором прокуратура должна высказываться об обвинении и доказательствах, собранных против конкретных лиц и, в итоге, суд должен вынести свой вердикт ".

Сегодня на этой встрече Объединенная следственная группа JIT представила свое заключение о том, что самоходная огневая установка ЗРК "Бук", которая сбила авиалайнер рейса МН17, принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде Вооруженных сил Российской Федерации. Констатация этого факта приводит к возникновению вопросов, как, например, вопрос о степени личной причастности этой бригады к атаке на авиалайнер рейса MH-17 17 июля 2014. Это важный вопрос, который еще является предметом расследования группы JIT.



Компетентные органы Российской Федерации еще не сообщили группе JIT о том, что 53-я бригада была задействована на Востоке Украины, и она сбила авиалайнер рейса МН17. 15 октября 2014 группа JIT обращалась в компетентные органы Российской Федерации с просьбой предоставить ей (в соответствии с положениями резолюции 2166 Совета Безопасности ООН) полную информацию, которая может способствовать установлению истины.



В связи с тем, что JIT больше не желает обращаться исключительно к российским властям за помощью в сборе информации по этому вопросу, следственная группа – через СМИ – обращается также и к общественности с просьбой помочь найти ответы на вопросы, касающиеся контроля над самоходным ЗРК "Бук" и его применения, а также ракеты, которая была запущена из этой установки.

Напомним, 24 мая в Гааге состоялась пресс-конференция, во время которой представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета МН17 обнародовали промежуточные результаты расследования катастрофы самолета "Боинг-777" в небе над Донбассом.

Что такое катастрофа MH17? 17 июля 2014 в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой с комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.