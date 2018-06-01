Порошенко провел встречу с главой МИД Германии: детали переговоров

31 мая президент Петр Порошенко провел рабочую встречу с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом, который совершил свой первый визит в Украину.

Соответствующее сообщение обнародовала пресс-служба украинского гаранта.

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Отмечается, что стороны подробно обсудили развитие ситуации на Донбассе и скоординировано дальнейшие шаги для активизации мирного процесса. В частности, Петр Порошенко поприветствовал решение Гайко Мааса посетить контактную линию для того, чтобы лично ознакомиться с ситуацией, которая сложилась в результате российской агрессии.

Стороны подчеркнули важность скорейшего развертывания многонациональной операции по поддержанию мира под эгидой ООН, что создаст благоприятную атмосферу для реализации минских договоренностей. Была поддержана идея рассмотреть этот вопрос в рамках следующего заседания министров иностранных дел стран Нормандского формата. Особое внимание было уделено вопросу освобождения украинских политзаключенных и заложников, включая состоянием их здоровья, в частности, Олега Сенцова, Владимира Балуха,

– добавляют в пресс-службе Президента Украины.

Заметим, что во время встречи украинский лидер также подчеркнул, что Россия до сих пор остается источником дестабилизации ситуации в Украине, о чем свидетельствует попытка покушения на оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко. Как отметил он, благодаря удачной спецоперации удалось идентифицировать организаторов преступления.

Кроме того, глава государства отметил, что недавний отчет, который в очередной раз доказывает причастность России к сбиванию малайзийского "Боинга 777" в небе над Донбассом, подтверждает не только необходимость привлечения Москвы к международно-правовой ответственности, в частности из-за дальнейшего усиления санкций, но и выработку надежных гарантий недопущения подобных преступлений со стороны России.

"Петр Порошенко отметил, что реализация "Северного потока-2" создает дополнительные риски для безопасности поставок газа в Европу и дает дополнительное политическое преимущество для России, а также формирует у агрессора представление о его полной безнаказанности", – констатируют представители президентской канцелярии.

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К слову, стороны обсудили и вопросы подготовки к 20-му саммиту Украина – ЕС, который состоится в Брюсселе 9 июля.

Напомним, недавно Петр Порошенко сообщал, что по итогам 2017 года, объем двусторонней торговли между Украиной и Германией увеличился на 23%.