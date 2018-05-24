ОБСЕ: на Донбасс стягивают все больше тяжелого вооружения

Сейчас на Донбассе худший с начала года период эскалации между сторонами конфликта. Причина – несоблюдение минских соглашений.

Об этом пишет DW со ссылкой на интервью с первым заместителем председателя СММ ОБСЕ в Украине Александром Хугом.

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"В течение последних трех недель СММ ОБСЕ наблюдает с обеих сторон линии фронта тяжелое оружие, количество которого увеличивается", – сказал Хуг.

Он уточнил, что речь идет о танках, артиллерии, ГРАДах, минометах, которые должны быть отведены от линии фронта согласно минским соглашениям.

Первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине отметил, что представители миссии фиксируют случаи применения этого оружия.

Это будет бесконечная спираль насилия, и я думаю, что мы в начале такой спирали,

– подчеркнул Александр Хуг.

По его словам, наблюдатели зафиксировали в зоне огневого поражения существенное увеличение количества тяжелого оружия. Все это произошло за последние несколько недель.

Александр Хуг также подчеркнул, что за последние несколько недель представители миссии наблюдают увеличение количества случаев нарушения перемирия.

Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг отмечал, что огонь в ответ – это тоже нарушение договоренностей о режиме тишины на Донбассе.