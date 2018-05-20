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Патрули ОБСЕ в Луганской попали в чрезвычайную ситуацию

47 Читати новину українською
ОБСЕ
ОБСЕ / 24 Канал

В воскресенье, 20 мая, вблизи двух патрулей Наблюдательного миссии ОБСЕ в Луганской произошел взрыв.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

В частности, в 11 часов десять сотрудников миссии на четырех бронированных автомобилях находились в 20 метрах южнее блокпоста вооруженных формирований в районе Золотого.

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С автомобилей вышли все члены патрулей, пятеро из них разговаривали с двумя невооруженными членами вооруженных формирований. Кроме того, они видели еще от 5 до 8 членов вооруженных формирований, ходили вокруг блокпоста на участке разведения. Один из них имел при себе автомат, а остальные были без оружия.

Уже через несколько минут члены патрулей услышали взрыв в 300 – 500 метров на север.

Ранее сотрудники Миссии зафиксировали зенитную установку 23 мм примерно в 10 метрах к юго-западу от упомянутого блокпосту.

Оба патрули немедленно покинули этот район и благополучно вернулись к своим базам в Северодонецк и Кадиевку

Теги: Новости Украины Война на Донбассе ОБСЕ
Источник: 24 Канал
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