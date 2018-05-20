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Патрулі ОБСЄ на Луганщині потрапили у надзвичайну ситуацію

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ОБСЄ
ОБСЄ / 24 Канал

У неділю 20 травня, поблизу двох патрулів Спостережної місії ОБСЄ на Луганщині трапився вибух.

Про це мовиться у звіті ОБСЄ.

Зокрема, об 11 годині десятеро співробітників місії на чотирьох броньованих автомобілях перебували за 20 метрів південніше блокпоста збройних формувань у районі Золотого.

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З автомобілів вийшли усі члени патрулів, п’ятеро з них розмовляли з двома неозброєними членами збройних формувань. Окрім того, вони бачили ще від 5 до 8 членів збройних формувань, які ходили навколо блокпоста на ділянці розведення. Один із них мав при собі автомат, а решта були без зброї.

Вже за кілька хвилин члени патрулів почули вибух за 300 – 500 метрів на північ.

Раніше співробітники Місії зафіксували зенітну установку 23 мм приблизно за 10 метрів на північний захід від згаданого блокпосту.

Обидва патрулі негайно покинули цей район та благополучно повернулися до своїх баз у Сєвєродонецьк та Кадіївку.

Теги: Новини України ОБСЄ Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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