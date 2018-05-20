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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Ми не воюємо з цивільними, – командувач ОС прокоментував загострення на Донбасі

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Командувач Об'єднаних сил Сергія Наєв
Командувач Об'єднаних сил Сергія Наєв / 24 Канал

З'явилась реакція командувача Об'єднаних сил Сергія Наєва на жорстокий обстріл проросійськими бойовиками Троїцького, внаслідок якого загинули мирні мешканці.

18 травня, внаслідок нічного обстрілу проросійськими бойовиками селища Троїцьке, що на Луганщині, загинув 13-річний хлопчик і його батько.

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19 травня в районі Донецької фільтрувальної станції окупанти застосували "Гради".

Я, як громадянин України, яка є частиною спільного європейського дому, як Командувач об'єднаними силами, дуже схвильований загостренням ситуації по обидва боки лінії розмежування та обурений абсолютно неприйнятними випадками загибелі мирних мешканців Донбасу,
– йдеться у зверненні командувача ОС, яке з'явилось на Facebook-сторінці операції.

У зверненні йдеться, що Командуванням об'єднаних сил прийнято низку рішень та віддані розпорядження, щоб "покращити безпекову ситуацію та уникнути жертв серед мирного населення".

Командувач ОС запевнив, що "українські воїни ніколи не використовували мирне населення як живий щит та ніколи не розглядали мирне населення як об’єкт атаки".

Ми звільнимо цю землю, але для початку зробимо так, щоб назавжди відбити у терористів звичку обстрілювати мирні міста та селища на територіях, що перебувають під контролем українського уряду. Ми знайдемо шлях, щоб зробити це, не порушуючи міжнародних зобов’язань України у зусиллях з врегулювання конфлікту,
– наголошується у заяві.

Сергій Наєв також звернув увагу на важливість "підтримки діяльності спостерігачів ОБСЄ".

"В свою чергу, командування об'єднаних сил розраховує на об’єктивність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, неупереджену та чітку оцінку щодо того, ким саме і як спричинене поточне загострення", – йдеться у зверненні.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил Сергій Наєв
Джерело: 24 Канал
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