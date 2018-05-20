В районі Донецької фільтрувальної станції бойовики застосували реактивні системи, – ООС

Про це повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил.

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На Луганщині, в районах населених пунктів Новотошківське, Кримське, Новозванівка, Золоте, Троїцьке противник безрезультатно намагався витіснити наші підрозділи з вигідних оборонних позицій.

На Донецькому напрямку інтенсивні бойові дії тривали в районах населених пунктів Зайцеве, Залізне, Авдіївка, Новотроїцьке. Противник вдається до ведення вогоню з артилерії та мінометів з житлових кварталів міста Горлівка, прикриваючись мирним населенням.

На Маріупольському напрямку активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Пищевик, Талаківка та Широкине.

Під час бойових дій три наших захисника отримали поранення. Поранених оперативно доставлено до шпиталю та їхньому життю нічого не загрожує. За даними розвідки, знищено одного та поранено трьох окупантів російсько-терористичних військ,

– повідомляють у штабі.

Упродовж ночі поточної доби, 20 травня, противник п'ять разів застосував важке озброєння, в тому числі реактивні системи БМ-21 по захисникам Авдіївки в районі Донецької фільтрувальної станції. Втрат наших військ поточної доби немає.