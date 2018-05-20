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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Росія показує, що "Джавеліни" їх не стримують, – експерт про загострення на Донбасі

9920 Читать новость на русском
Путін показує Заходу, що його не зупинити?
Путін показує Заходу, що його не зупинити? / 24 Канал

Посилення обстрілів на Донбасі можна розглядати як важливий аргумент тиску на Росію під час переговорів щодо врегулювання конфлікту. Але навряд чи це якось суттєво вплине на перемовини по місії ООН. В перспективи миротворців важко повірити.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Петро Олещук.

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За словами експерта, причинами ескалації військового напруження з боку проросійських бойовиків можуть бути, зокрема, надані США Україні протитанкові комплекси "Джавелін".

Не треба забувати історію з "Джавелінами". США підкреслювали, що головна місія надання нам оборонної летальної зброї – не військові операції, а утримання Росії від спроб подальшої ескалації. Можливо, посилюючи обстріли, Кремль хоче показати, що ніякі "Джавеліни" їх не стримують,
– зауважує Олещук.

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При цьому політолог вважає, що не варто розраховувати на посилення тиску на Росію з боку Заходу в зв’язку з обстрілами мирних громадян. Захід, зазначає Олещук, останнім часом не змінює свою позицію щодо бачення розв'язання конфлікту в Україні. Формально Захід нічого не визнає, постійно засуджується агресія Росії, але про нові санкції зараз ніхто не говорить. А в контексті візиту Меркель в Росію і згоди Німеччини на будівництво газопроводу "Північний потік-2" з постачання російського газу в Європу можна говорити про лібералізацію відносин ЄС і РФ.

Також, на його переконання, загострення на Донбасі не вплине на переговори по місії ООН.

Перемовини по місії ООН зайшли в глухий кут. Навіть спецпредставник США Волкер це відзначив. Він наголошує на об’єктивних фактах. Зокрема, що поки США не переконають Росію в тому, що їй не вигідна війна на Донбасі і краще перейти до поетапного мирного врегулювання, нічого не зміниться. Але інструментарію для переконання все менше. Дипломатія результату не дає. Навряд чи таким інструментом може стати і ООС,
– підкреслив Петро Олещук.

Нагадаємо, 17 травня, проросійські бойовики 60 разів відкривали вогонь по позиціях сил Операції Об'єднаних сил. Внаслідок ворожого обстрілу поранено семеро українських військовослужбовців і двоє мирних жителів, ще двоє цивільних загинули. 18 травня, внаслідок нічного обстрілу проросійськими бойовиками селища Троїцьке, що на Луганщині, загинув 13-річний хлопчик та його батько.

Теги: Новини України Новини політики Джавелін Північний потік-2 Миротворчий контингент Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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