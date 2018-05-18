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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Ангела Меркель і Володимир Путін обговорять українське питання

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Українське питання і нормандська зустріч – ці теми вже у п’ятницю, 18 травня, обговорять Ангела Меркель та Володимир Путін. Аби зустрітися з президентом Росії, канцлерка Німеччини прибуде до Сочі.

Очікують, що основною темою перемовин стане газове питання, а саме – суперечливий газогін "Північний потік-2" та його вплив на транзит блакитного палива Україною.

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Із запуском проекту "Північний потік-2" Росія може повністю припинити транзит газу територією України. Це значно послабить позиції Києва на міжнародній арені, а ще позбавить мільярдних прибутків. Зведення газопроводу в обхід України активно підтримує канцлер Німеччини Ангела Меркель. Свою позицію мотивує економічною вигодою.

Вона цілком очевидно перебуває під дуже сильним тиском бізнесу, при чому, не лише того, який підтримує її політичну партію, але і інші політичні партії в коаліції,
– сказав експерт Майдану закордонних справ Богдан Яременко.

Саме Німеччина зараз взялася вгамовувати протест Києва проти реалізації "Північного потоку-2". Аби підготувати ґрунт для переговорів між Путіним і Меркель нещодавно до Києва завітав німецький міністр економіки Петер Альтмаєр. Він запевнив, що Берлін домагатиметься гарантій, що транзит газу через Україну не припиниться. Та експерти кажуть – надіятися варто не на ймовірні обіцянки Путіна, а на фактичну потребу Європи в газі.

Якщо потреба буде більшою, ніж ці дві гілки покриють, тоді газ через Україну буде йти і надалі. Але якщо Росія буде в стані перенаправляти свій експорт з України на "Північні потоки", то це дуже ризикована для України ситуація,
– відповів політолог Андреас Умланд.

Як стверджують в українському уряді, головний ризик лежить у площині агресії Росії проти України. Зараз наша ГТС є фактором, який гарантує що російські війська не вдеруться в Україну. Та вочевидь, для Німеччини бізнес складова переважає геополітичні ризики.

Ангела Меркель поставлена в умови, коли вона повинна реагувати на звернення і позицію України. Але я не думаю, що на сьогодні в України є достатньо аргументів, щоб вони переважили ті, які називають партнери Меркель по коаліції,
– зазначив політолог.

Цікаво те, що для Меркель, схоже, не переважили навіть аргументи Сполучених Штатів. За даними ЗМІ, минулого місяця глава Білого дому Дональд Трамп переконував Меркель відмовитися від "Північного потоку-2". В обмін на це він пропонував вигідні торгові домовленості, без яких Європа вже з 1 червня зіткнеться з митами на імпорт сталі і алюмінію. Тим не менше роботи зі спорудження газогону в обхід України у Німеччині вже почалися.

Теги: Новини політики Північний потік-2 Ангела Меркель Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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